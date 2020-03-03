انخفضت أسعار الذهب في مصر بنسبة 0.5% بواقع 4 جنيهات، اليوم الثلاثاء، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 696 جنيها، مقابل 700 جنيها أمس، نتيجة لهبوط سعر الأوقية إلى 1598 دولار من 1603 دولارات أمس، بحسب نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الشروق».

وكان الذهب قد ارتفع أمس 7 جنيهات.

وبحسب نجيب، سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 596 جنيها، كما سجل عيار 24 نحو 796 جنيها، ووصل الجنيه الذهب إلى 5600 جنيه مقابل 5520 جنيها الجمعة الماضي.

وزاد الذهب محليا بنحو 51 جنيها ليقترب من حاجز الـ730 جنيها منذ بداية العام الحالي، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخرا بإطلاق إيران صواريخ على عدة قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية في العراق.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب مع تنامي التوقعات بشأن تيسير بنوك مركزية كبرى للسياسات النقدية للحد من الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1598.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد 0.4% يوم الاثنين، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1600.90 دولار.

ولمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى احتمال اتخاذ إجراءات في الأيام الماضية.

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وأدت المخاوف المحتملة لتفشي فيروس كورونا لاتجاه المستثمرين لشراء الملاذات الآمنة، وهو ما دفع أسعار الذهب للارتفاع، حيث يُعتبر أداة استثمارية آمنة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد 3 آلاف، وأكثر من 80 ألف حالة إصابة، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير.

وتسعى دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار الفيروس القاتل.