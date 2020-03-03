تنظم قائمة الإصلاح النقابي بنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، مؤتمر انتخابى بمحافظة الإسماعيلة، لأعضائها المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين، بحضور المرشح لمقعد نقيب المحامين رجائي عطية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات نقابة المحامين 15 مارس الجارى.

كما تنظم القائمة، مؤتمر آخر الخميس المقبل بقاعة الجوهرة بنادي المهندسين بشارع البحر الأعظم، لعقد حوار مفتوح مع المحامين والمحاميات للاستسفار عن برنامج القائمة على أن يتولى الرد المحامى والمرشح لمقعد نقيب المحامين رجائي عطية ومرشحي القائمة أيضا.

وكان اجتمع عدد من المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين، لمناقشة مواجهة عمليات تزييف إرادة المحامين ورفض النقابة حتى الآن إعلان أسماء اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية والقواعد المنظمة لها وامتناع النقابة عن تسليم المرشحين كشوف الناخبين أو تحديد آلية وطريقة التصويت.

وأوصى الاجتماع أنه في حالة عدم قبول الطعن على دعوى الإشراف القضائي بسبب القصور في قانون المحاماة، فإن المرشحين سوف يتوجهون بشكوى جماعية إلى الجهة التي سوف تشرف على التصويت في يوم التصويت حتى تتسلم العملية الانتخابية فورا، فضلا عن اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لمنع العبث بصناديق التصويت أو عمليات الفرز وإعلان النتيجة.