باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 حالات

أعلن المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشئون الصحية "ظفار ميرزا" اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى خمس حالات، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة جديدة.

وقال ميرزا - حسبما ذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية - إن الحالة لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما من منطقة "جيلجيت"، مشيرا إلى أن حالتها مستقرة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.