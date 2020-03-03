هونج كونج تعتزم إرسال 4 رحلات جوية لإعادة مواطنيها من الصين

أعلنت حكومة هونج كونج اليوم الثلاثاء اعتزامها إرسال أربعة رحلات جوية لجلب رعاياها العالقين في الصين جراء تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن السلطات سترسل رحلتين جويتين غدا الأربعاء إلى مقاطعة "خوبي" الصينية وأنه سيتم منع من تظهر عليهم أعراض الكحة أو الارتفاع في درجة الحرارة من ركوب الطائرة، فيما سيخضع من لا تظهر عليهم الأعراض للحجر الصحي لمدة 14 يوما عقب وصولهم إلى هونج كونج.

وكانت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج صرحت أنه سيتم إعادة 533 من سكان هونج كونج من الصين بينهم 440 شخص عالقين بمدينة "ووهان" و93 في مناطق أخرى بولاية "خيبي".

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).