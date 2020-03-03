وفاة 18 شخصا جراء غرق قارب في شمالي البرازيل

(د ب أ)

أكد مسؤولون في ولاية أمابا البرازيلية ، يوم الاثنين، أنه تم انتشال 18 جثة بعد غرق قارب في رافد لنهر الأمازون شمالي البلاد.

وكان القارب "آنا كارولين 3" يحمل على متنه عشرات من الركاب عندما غرق بمنطقة نائية في الرافد المسمى "نهر جاري".

وذكرت حكومة الولاية في بيان أنه تم انتشال جثث 18 رجلا وامرأة وطفل من النهر، بينما تم إنقاذ 46 شخصا.

ولم يتسن معرفة العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا على متن القارب أثناء وقوع الحادث، حيث لم تكن هناك قائمة بالركاب، مما يعني أن حصيلة الوفيات قد تكون مرشحة للارتفاع.

وتم نشر مروحية عسكرية وعدد من قوات الأمن لدعم جهود الإنقاذ.