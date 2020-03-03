الاتحاد الأوروبي يُفعّل آلية الاستجابة للأزمات بسبب فيروس كورونا

(د ب أ)

أعلنت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، إنه سيكون هناك تعاون أوثق على مستوى التكتل في المستقبل بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وجاء في بيان للرئاسة إن آلية الاستجابة المتكاملة للأزمات السياسية، المعنية بالاستجابة للأزمات في التكتل، قد تم تفعيلها بالكامل من قبل الرئاسة الكرواتية للمجلس الأوروبي.

وتم تفعيل المرحلة الثانية من بين ثلاث مراحل، المتعلقة بتبادل المعلومات، يوم الجمعة.

وتهدف الآلية من حيث المبدأ، إلى اتخاذ قرارات سياسية سريعة ومنسقة في أزمات حادة ومعقدة، كما في حالة وقوع هجمات إرهابية، على سبيل المثال. وتعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد والأطراف الأخرى المعنية معا في إطار تلك الآلية.

وفي ظل المستوى الجديد، ستكون هناك اجتماعات أزمة ضمن أمور أخرى للمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وممثلي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المتضررة والأطراف المعنية الأخرى. ومن المقرر أن يتم طرح مقترحات على أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي قرارات بشأنها لاحقا.