المرشد الأعلى الإيراني يدعو إلى التضامن في مواجهة تفشي كورونا

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي اليوم الثلاثاء إنه يتعين على جميع المؤسسات العامة في البلاد، وبينها القوات المسلحة، بذل قصارى جهدها لدعم وزارة الصحة في المعركة ضد فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19).

ويعمل نحو 300 ألف فرد من موظفي وزارة الصحة من أجل مواجهة انتشار الفيروس.

وفقا للوزارة، ارتفع عدد الوفيات في إيران بسبب "كوفيد-19" من 66 إلى 77 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إن 2336 شخصا أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية، بعد تسجيل 835 حالة إصابة جديدة منذ أمس الاثنين.

ومن ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أن 435 شخصا من المصابين قد تعافوا وغادروا المستشفيات.

ووصل ستة من موظفي منظمة الصحة العالمية إلى طهران على متن طائرة تحمل 5ر7 أطنان من المعدات الطبية، تشمل قفازات واقية وأقنعة للوجه وأجهزة تنفس.

وتعهدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بإرسال إمدادات طبية عاجلة إلى إيران لمساعدة البلاد في مكافحة الفيروس.