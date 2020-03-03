بلومبرج يراهن على الفوز بترشيح الديمقراطيين للرئاسة عبر مؤتمر حزبي متنازع عليه

اعتبر عمدة نيويورك السابق الملياردير مايكل بلومبرج، أن طريقه الوحيد للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، سيكون من خلال مؤتمر حزبي "متنازع عليه".

وصرح بلومبرج (73 عامًا) للصحفيين بأنه لا يعلم ما إذا كان سيفوز بأي من الولايات الـ14 التي يجري فيها التصويت اليوم فيما يعرف بـ "الثلاثاء الكبير"، وفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وأضاف بلومبرج، الذي لم يخض الأربع جولات الانتخابية الأولى (في ولايات أيوا ونيوهامشير ونيفادا وكارولاينا الجنوبية): "ليس عليك الفوز بالولايات، ولكن الفوز بالمندوبين".

وبسؤاله عما إذا كان يريد عقد مؤتمر حزبي "متنازع عليه" في يوليو القادم، قال بلومبرج: "لا أعتقد أنه يمكنني الفوز بأي طريقة أخرى".

ويحدث المؤتمر المتنازع عليه، عندما يكون لدى المرشح الديمقراطي عدد وافر من المندوبين، ولكن دون أن تحقق له الأغلبية 1991 مندوبًا من إجمالي 3979 مندوبًا ديمقراطيا يصوتون في المؤتمر الوطني للحزب في نهاية يوليو لاختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

يشار إلي أن الانتخابات الحزبية في الولايات المتحدة لا تجرى بشكل مباشر، بل يصوت الناخبون الديمقراطيون، لمندوبين، أي أشخاص، يمثلون صوتهم خلال المؤتمر الحزبي، يقومون هم بدورهم بانتخاب المرشح.

ولا توجد مفاجآت فعلية في عملية التصويت الأولى خلال المؤتمر الحزبي، حيث تم اختيار المندوبين أصلا بصورة تعكس نتائج الانتخابات في ولاياتهم، لكن الأمر يختلف بالنسبة للمندوبين الكبار (لا يتم انتخابهم بشكل مباشر، بل هم أعضاء مهمون في الحزب، ومنهم جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الديمقراطيين) الذين يستطيعون التصويت لمن يريدون، وهم في العادة يعلنون مسبقا عن المرشح الذي يدعمونه، رغم أنهم غير ملزمين بوعدهم السابق.

وفي حالة حصول المرشح على أغلبية الأصوات (1991) خلال عملية التصويت الأولى، فإن الأمر قد انتهى، لكن إن لم يحظَ أي مرشح بهذا العدد يتم التصويت من جديد.

وفي الجولة الثانية من التصويت، يكون من حق المندوب التصويت لأي مرشح يريده، ولا يعود ملزما بالمرشح الذي صوت له خلال الجولة الأولى. ويستمر التصويت حتى حصول أي مرشح على العدد الكافي من الأصوات.

وحتى الآن جرت الانتخابات التمهيدية في 4 ولايات (آيوا، نيوهامشير، نيفادا، كارولينا الجنوبية) بإجمالي أصوات 155 توزعت بين المرشحين كالتالي: بيرنى ساندرز (60 مندوبا)، جو بايدن (54 مندوبا) بيت بوتيدجيدج (26) وإليزابيث وارن (8) وإيمي كلوبوشار (7).

وأعلن كل من بوتيدجيدج والسيناتور كلوبوشار الانسحاب من السباق ودعم بايدن في إطار مساع مكثفة لحشد التأييد لإيصال مرشح معتدل وقطع الطريق على المرشح اليساري ساندرز.