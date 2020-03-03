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إجراء انتخابات مجلس الشعب السوري في 13 ابريل المقبل

مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 6:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 6:43 م

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء تحديد يوم 13 أبريل المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب، وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفقا لوكالة أنباء سانا السورية.

وأجريت أخر انتخابات لمجلس الشعب السوري في 13 أبريل من عام 2016، ويتألف البرلمان من 250 عضوا، وعادة ما ينتخب لمدة أربع سنوات.

يشار إلى أنه في انتخابات 2016، ترشح للانتخابات حوالي 3500 مرشح، ينتمي معظمهم لحزب البعث العربي الاشتراكي بزعامة الأسد وأخرون متحالفون مع الحكومة، للتنافس على 250 مقعدا.

وتصر المعارضة السورية بشكل مستمر على أنه لم يعد هناك دور للأسد في مستقبل سورية وتطالبه بالتنحي.


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