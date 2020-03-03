تفتتح الدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي، غدا الأربعاء، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية،في الفترة من 4 إلى 15 مارس الجاري تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.

وتقام دورة هذا العام ضمن الإحتفالات بالقاهرة 2020 عاصمة للثقافة فى العالم الاسلامي، ترفع شعار "ادخلوها بسلام"، وتحمل اسم الخطاط الراحل الكبير عبد الرازق سالم (12 مايو 1908ـ 30 إبريل 1994)، الحاصل علي بكالوريا دار العلوم عام 1931؛ وعمل مدرسًا للغة العربية والخط في وزارة المعارف، قبل أن يلتحق بمدرسة تحسين الخطوط الملكية والتي تخرج منها عام 1932، وواصل ترقيه حتى وصل إلى مفتش الخط العربي بوزارة التربية والتعليم، كتب "عبد الرزاق" كراستين تعليميتين للخط العربي؛ هما "الهادي" في خطي النسخ والرقعة، والكراس الآخر هو "الطرق الخاصة في تعليم الخط العربي".

كما كتب "عبد الرازق" كتاب" دعاء القرآن" بالخط الفارسي "النستعليق" والخط الثلث، والذي أوصله الي مكانته المرموقة في مجال الخط العربي، ويعد الكتاب طرحًا فنيًا جديدًا لم يسبقه إليه أحد من الخطاطين، بما يمثله من اتجاهًا مصريًا خطًا وفكرًا وتنفيذًا.

يشارك في هذه الدورة 121 فنانا مصريا، و37 أجنبيا من 23 دولة ، ويتم تكريم كلا من: محمد بوثليجة "الجزائر"، ماواي واي "الصين"،محمد أحمد سالم" موريتانيا"، ومن مصر الفنانين محمد منير الرباط و أوس الانصارى، بالاضافة الي ضيوف الشرف الفنانين: سعود بن شاكر خان "السعودية"، حسين على حامد الهاشمي"الإمارات"،إياد حسين عبد الله"العراق"، يونس بنضريف "المغرب"، الكسندر ستانكوفيتش "صربيا"، كما يشارك 29 باحثا في فعاليات الندوات العلمية بـ27 بحثا، فضلا عن الورش المصاحبة للملتقي.