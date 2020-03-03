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لأول مرة.. تصويت طلاب الثانوية العامة على تعديلات جدول الامتحانات

طلبة الثانوية العامة بعدسة الشروق
طلبة الثانوية العامة بعدسة الشروق
نيفين أشرف
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 11:15 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 11:15 ص

أعلن اتحاد طلاب مدارس مصر عن عمل صفحات إلكترونية للتصويت على المقترحات المقدمة من قبل طلاب الثانوية العامة على تعديلات جدول امتحانات الثانوية العامة، وذلك في إجراء يتم لأول مرة.

وأوضح الاتحاد، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه يجب على الطلاب التصويت قبل تعديل الجدول بشكل رسمي من قبل الوزارة، ووضع الاتحاد "لينك" للتصويت على تعديلات كل شعبة على حدة.

وللتصويت على المواد "العامة" يرجى الدخول على: https://www.surveymonkey.com/r/WP7TMV2

ومقترحات شعبة العلمى "علوم" يرجى الدخول على: https://www.surveymonkey.com/r/S35JF2D

ومقترحات شعبة العلمى "رياضة":
https://www.surveymonkey.com/r/SGL3XLS

وللتصويت على مقترحات الشعبة "الأدبية" يرجى الدخول على:
https://www.surveymonkey.com/r/SG7BG8M

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