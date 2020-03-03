النمسا تحذر من عواقب وخيمة إذا سمح الاتحاد الأوروبي لمهاجري الحدود التركية اليونانية بالدخول

حذر المستشار النمساوي زباستيان كورتس، من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه وصول أعداد ضخمة من المهاجرين، إذا سمح بدخول أي من المهاجرين الموجودين حاليا على الحدود التركية اليونانية، والبالغ عددهم 13 ألفا.

وقال السياسي المناهض بقوة لسياسات الهجرة، في مؤتمر صحفي في فيينا: "إذا استسلمنا للضغط التركي الآن، وإذا فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذلك الأمر وكان لديه الحق في أن يقرر دخول عشرات الآلاف من الاشخاص إلى الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتبعهم مئات الآلاف الآخرين".

وقال كورتس، عن قرار الرئيس التركي بالسماح للمهاجرين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي: "إن هذا هو هجوم تركي على الاتحاد الأوروبي واليونان"، بما يتناقض مع الاتفاق المحدد بين بروكسل وأنقرة.

كما حذر المستشار المحافظ من أن زيادة عدد الوافدين ستجعل منطقة شينجن لحرية التنقل في أوروبا، "من الماضي".