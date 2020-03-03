تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي يقوم بها قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كل الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس كورونا (COVID-19).

أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، ومشيخة الأزهر الشريف؛ لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية، والمدرسين، والأطقم الصحية، على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.

وأشار الجوهري، إلى تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار إليها.

وأوضح اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، أن قطاع الطب الوقائي سينفذ تدريبا لمديريات التربية والتعليم ومديري المعاهد الأزهرية أيام 5 و12 و19 مارس الجاري، على كيفية الوقاية من المرض، مدعوم برسائل ونشرات توعية للوقاية من فيروس "كوفيد- 19".

وأضاف أنه سيتم إلقاء محاضرات من خلال شبكة الفيديو كونفرانس، ستتناول مكافحة العدوى وأسلوب الوقاية من المرض، وأسلوب التعامل مع الحالات المشتبه بها، وتنفيذ سيناريو بكل مدرسة أو معهد أزهري، عن كيفية الوقاية من المرض.

ولفت عبدالمقصود إلى أنه سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل مدرسة أو معهد أزهري على مستوى كل محافظة، في الالتزام بمعايير الوقاية من الأمراض؛ لتكريمهم بعد الاطلاع على أنشطتهم المصورة لتطبيق السيناريوهات الموضوعة.