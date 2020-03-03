ضبط عصابة بتهمة سرقة توكتوك في دار السلام

ألقت مباحث القاهرة القبض على عصابة؛ بتهمة سرقة دراجة نارية "توكتوك" في دار السلام.



تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المعادي، بورود بلاغ من سائق توكتوك بأنه أثناء سیره في شارع كورنیش النیل، استوقفه أحد الأشخاص وبصحبته فتاتين بدعوى توصیلھم إلى دار السلام، وعقب سیرھم بجوار سور شركة أسمنت طرة، فوجئ بقیامھم تھدیده بسلاح أبیض "سكین" والاستیلاء منه على التوكتوك كرهًا عنه ثم لاذوا بالفرار.



ذكرت التحریات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من خلال فحص كامیرات المراقبة، أن وراء ارتكاب الواقعة "ا. ح." 37 عاما، عاطل، و"ف. م." 34 عاما، ربة منزل، و"س. م." 30 عاما ربة منزل، وتم ضبطهم، وبحوزة الأول التوكتوك المستولى علیه، وسلاح أبیض "سكین" المستخدم في ارتكاب الواقعة.