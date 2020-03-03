كوريا الجنوبية تسجل 374 حالة إصابة جديدة بكورونا لترتفع الإصابات إلى 5186 حالة

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد تجاوز حاجز 5 آلاف حالة، وذلك بعد مرور 43 يوما من تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد يوم 20 يناير.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المركز إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 5,186 حالة، بزيادة 374 حالة عن عدد الحالات المؤكدة حتى منتصف ليلة أمس.

يذكر أن معظم حالات الإصابة سجلت في مدينة "تايجو" حيث ارتبط التفشي فيها بالطائفة الدينية "شينتشونجي".. وسلمت الطائفة قائمة بأسماء 310 آلاف عضو بها للسلطات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ووصل عدد حالات الإصابة المرتبطة بكنيسة شينتشونجي - اعتبارا من منتصف ليلة أمس - إلى 2,698 حالة، وهو ما يمثل أكثر من 56.1% من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 29 حالة، كما وصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها 34 حالة.