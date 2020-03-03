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المنتخب يكشف موقف حجازي من الانضمام لمعسكر مارس

إبراهيم سعيد
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 1:08 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 1:08 ص

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول، على تواصله مع أحمد حجازي مداف نادي وست برومتش الإنجليزي ، مشيرًا إلى أن الأخير أبلغه بتفاصيل إصابته مؤخرًا.

وأكد بركات، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت 2": "أحمد حجازي أبلغنا أن إصابته عبارة عن شد في العضلة الخلفية، يحتاج ١٠ أيام إلى أسبوعين للتعافي منها".

وأوضح:"حجازي لديه عقلية احترافية، ولم يغضب من جلوسه على مقاعد البدلاء في أحد المباريات بالمعسكر الماضي، يريد المصلحة الكبرى أولا".

وأردف: "سنرى ما سيحدث، ونتمنى تواجده معنا بالتأكيد".

وتطرق للحديث عن المنتخب الأول، قائلًا: "مصر تمتلك مهاجمين كثر ولكن مصطفى محمد هو مستقبل المنتخب،

واختتم: "مع بداية تواجدنا في جهاز المنتخب، قمنا بتعديل لائحة المكافات والعقوبات أيضًا، زيادة الأولى ومضاعفة الثانية بشكل أكبر".


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