أمريكا تعلن تقديم مساعدات بقيمة 108 ملايين دولار للشعب السوري

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أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تقديم مساعدات انسانية إضافية بقيمة 108 ملايين دولار "للسوريين المحتاجين"، وفقا للسفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة كيلي كرافت.

وقال كرافت خلال زيارة إلى تركيا إن المساعدات مخصصة لتوفير الغذاء والمأوى والملابس الشتوية والأغطية والأدوية ومياه الشرب الأمنة للسوريين داخل البلاد في المنطقة، بما في ذلك هؤلاء الذين فروا من العنف شمال غربي سوريا.

وأضافت السفيرة الأمريكية أن إجمالي المساعدات الانسانية الأمريكية ترتفع بذلك إلى أكثر من 10.6 مليار دولار منذ بداية الأزمة السورية.