إعادة فتح كاتدرائية الدومو في ميلانو بعد إغلاقها بسبب كورونا

أعلنت كاتدرائية الدومو الشهيرة في مدينة ميلانو الإيطالية إعادة فتح أبوابها بعد إغلاقها مؤخرا بسب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد المتحور "كوفيد-19".



وذكرت الكاتدرائية - في بيان على موقعها الإليكتروني- بأنها ستعيد فتح أبوابها يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى السادسة مساء، موضحة أنه سيتم تنظيم عمليات الدخول لمنع أى تجمعات كبيرة للزائرين.



وتعد كنيسة الدومو بميلانو من بين أكبر ثلاث كنائس في العالم بجانب كنيسة القديس بطرس في روما وسان ميشيل بإسبانيا ويعود بناؤها لعام 1385 ميلاديا.



وتم بناء الكنيسة من الرخام الذي تم الحصول عليه من بحيرة عبر الحدود الإيطالية السويسرية وتحتوى الكنيسة على 3400 تمثال و1346 عامودا بارزا، واستغرق بناؤها 450 عاماً، كما تضم لوحات لأشهر الرسامين بالعالم.