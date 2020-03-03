تقرير إخباري: تم إجراء اختبار كورونا للبابا فرنسيس والنتيجة كانت سلبية

كشف تقرير إخباري -اليوم الثلاثاء- أنه تم إجراء اختبار فيروس كورونا للبابا فرنسيس وأن نتيجة الاختبار كانت سلبية.



وألغى البابا خلال الأيام الماضية الكثير من ارتباطاته بسبب ما قيل إنه "أزمة صحية بسيطة".



وذكرت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، التي أوردت الخبر، أنه بعد شعور البابا -83 عاما- بوعكة صحية تم إجراء اختبار له، وبعدما تبين أنه سلبي، استأنف البابا جزءا من ارتباطاته.



وأضافت أن مدينة الفاتيكان بدت خالية من زوارها، وذلك في ظل تزايد المخاوف من انتشار الفيروس.



وأعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية في روما أمس ارتفاع وفيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) إلى 52 حالة، كما ارتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أكثر من 2000 حالة.