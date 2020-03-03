إندونيسيا: مصرع وإصابة 4 ضباط شرطة في هجومين قرب أكبر منجم للذهب في العالم

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الثلاثاء مقتل ضابط شرطة وإصابة 3 آخرين في هجومين شنهما مسلحون على القوات الأمنية بالقرب من منجم (جراسبيرج) أكبر منجم للذهب في العالم الواقع في مقاطعة بابوا المضطربة.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن قائد شرطة مقاطعة (بابوا) بولس وترباو قوله إن المسلحين الذين يُعتقد أنهم أعضاء في جيش تحرير بابوا الغربية - الجناح العسكري لمنظمة بابوا المستقلة - نصبوا كمينا لدورية الشرطة من فوق تلة يوم السبت الماضي؛ ما أدى إلى مصرع ضابط شرطة وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف وترباو أن ضابطا آخر أصيب في هجوم ثان وقع اليوم إثر إطلاق مسلحين النار على سيارة تابعة للشرطة.. ووقع الهجومان في بلدة "تمباجابورا" في مقاطعة بابوا حيث ينشط متمردون انفصاليون.

من جانبه، قال رضا براتاما المتحدث باسم شركة (فريبورت ماكموران) المشغلة لمنجم (جراسبيرج) للنحاس والذهب إنه تم سماع دوي طلقات نارية بالقرب من منطقة عملها ما حدا بالشركة إلى إطلاق الصفارات لتحذير الموظفين وأسرهم الذين يعيشون في الموقع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهجومين لم يؤثرا على سير العمل.