حميدتي يتوقع تحقيق السلام بالسودان في القريب العاجل

توقع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) تقدما كبيرا في مسيرة السلام بالسودان، لما لمسه من روح طيبة بين مختلف الأطراف، موضحا أن كل الخطوات تُبشر بتحقيق السلام في القريب العاجل.

وعاد دقلو إلى السودان مساء اليوم قادما من جمهورية جنوب السودان، حيث كان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي الأمين العام لمجلس السيادة السوداني.

وقال الفريق أول دقلو -في تصريح صحفي عقب عودته للخرطوم- إن بند الترتيبات الأمنية سيبدأ التفاوض حوله خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع رؤساء اللجان من الجانب الحكومي وقادة المجموعات ورؤساء اللجان من الحركات المسلحة في مساري دارفور، والمنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق) "الحركة الشعبية _ شمال _ جناح مالك عقار"، موضحا أن عملية التفاوض تسير بصورة طيبة.

ولفت إلى أن الزيارة كانت بدعوة كريمة من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، وتم خلالها التشاور حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بجنوب السودان، موضحا أنه تم التوصل لوفاق على تشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة.