جوهر دار التعظيم يفوز على سامسونج بلو وينجز في دوري أبطال آسيا

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فاز فريق جوهر دار التعظيم الماليزي على ضيفه سون سامسونج بلو وينجز الكوري الجنوبي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل هدفي جوهر دار التعظيم كل من جونزالة كابريرا في الدقيقة 13 من ركلة جزاء وماوريسيو دوس سانتوس في الدقيقة 73، فيما سجل هدف سوون سامسونج بلو وينجز اللاعب أنتونيس تيري في الدقيقة 51.

وحصد فريق جوهر دار التعظيم أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم ليقفز للمركز الثاني وظل فريق سون سامسونج بلو وينجز بلا رصيد في قاع الترتيب.