متحدث النواب عن وزيرة الصحة: سيدة واجهت ملف «كورونا» بجرأة وقوة

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يُدير أزمة «كورونا»، ذاكرًا أن هناك متابعة دقيقة من رئيس الوزراء للأزمة.

وأضاف «حسب الله» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحملت الملف بمنتهى الجدية وبذلت مجهودًا متميزًا»، متابعًا أنها "سيدة لديها القوة في المواجهة والجرأة في الإفصاح عن أي معلومة إن وجدت"، وفقًا لتعبيره.

وأكد أن «الدولة المصرية ليس لديها ما تخفيه عن المواطن المصري، وتتعامل مع الأزمة إن وجدت وتطرح دور المواطن في المساعدة»، مشيرًا إلى أن الدولة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدير بمبدأ الشفافية والمواجهة والمصارحة.

ولفت متحدث النواب إلى أن «البرلمان يتابع الجهد المتميز لوزيرة الصحة وفريقها المعاون والجهد الراقي من رئيس الوزراء»، منوهًا أن هناك «رقابة حاضرة لكل الجهات المختصة والأجهزة المعنية للرقابة على السوق ومواجهة أي مستغل للأزمة على حساب الشعب المصري».

وأشار إلى إصدار تشريعات تغليظ للعقوبات أكثر من الموجودة، إذا تطلب الأمر ذلك، كتحذير لأي فرد يحاول استغلال موضوع كورونا»، مستطردًا: «الردع والعقاب والقانون وأجهزة الدولة موجودون لمواجهة أي استغلال للأزمة».

وأوضح حسب الله أن العقوبة تصل إلى الحبس أو السجن الوجوبي لكل من يستغل الشعب والمزايدة على الدولة المصرية وينشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أن «القانون حاضر حال العبث أو الاستخفاف أو المساس بمقدرات الدولة المصرية والأمن القومي».