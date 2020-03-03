أعلن بيت بوتيجيج انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية في إجراء مفاجئ أدى إلى تقريب مضمار المنافسة بين المرشحين الديمقراطيين بعد أقل من شهر من فوزه في أول جولة لانتخابات ولاية آيوا التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وقال «بوتيجيج»، أمام حشد من أنصاره، مساء أول أمس الأحد، في مدينة ساوث بيند بولاية إنديانا، وهي المدينة التي كان عمدتها السابق «سوف أفعل كل ما في طاقتي لضمان وصول رئيس ديمقراطي جديد في يناير المقبل».

وجاء انسحاب «بوتيجيج» بعد نتائج مخيبة للآمال في ساوث كارولينا، بحصوله على 9 أصوات فقط، السبت، كما يأتي انسحابه قبل يومين من توجه الناخبين الديمقراطيين لصناديق الاقتراع في 14 ولاية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي في السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -على تويتر- إن انسحاب «بوتيجيج» سيجعل أصوات أنصاره تتجه نحو نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مضيفا أن «هذه بداية حقيقية لإقصاء بيرني خارج السباق»، في إشارة للمرشح الاشتراكي السيناتور بيرني ساندرز، الذي فاز في جولتين سابقتين لتمهيدية الديمقراطيين في نيوهامشير ونيفادا.

وكان قد انطلق سباق الانتخابات الأمريكية الـ59 خلال العام الجاري في مراحله التمهيدية بشهر فبراير، حيث يعد هذا المسلسل هو الحدث العالمي الذي ينتظره العالم كل 4 أعوام؛ من أجل اختيار سيد البيت الأبيض الجديد.

ويشتعل التنافس، عادة، بين الديمقراطيين والجمهوريين للتربع على كرسي الرئاسة؛ حيث يسعى كلا الفريقين باتمام دعاياهم خلال المراحل الانتخابية المختلفة للفوز بهذا السباق، ولكن السباق هذا العام مختلفًا؛ فيخوض الانتخابات التمهيدية الحزب الديمقراطي فقط.

ولكن ما هي المراحل الانتخابية التي يمر بها السباق الأمريكي 2020؟

- الانتخابات التمهيدية

تعتبر الانتخابات التمهيدية أولى مراحل الانتخابات والتي انطلقت في الثالث من فبراير الجاري، حيث يقوم قطبي الانتخابات الأمريكية الديمقراطي والجمهوري باختيار مرشحهم للاقتراع في نوفمبر القادم، والتي تبدأ بولاية آيوا، حيث يتم تنظيم تلك الانتخابات على مستوى جميع الولايات الأمريكية حتى شهر يونيو 2020.

أما في هذه الانتخابات فيخوضها الحزب الديمقراطي وحيدًا؛ حيث أعلن منافسه الجمهوري عن ترشيح الرئيس الحالي دونالد ترامب، والذي يتمتع بشعبية كبيرة بين أعضاء الحزب، ليكمل الرئيس الحالي فترته الثانية.

- الثلاثاء العظيم

لا يجب أن نغفل عن اليوم الأهم في الانتخابات التمهيدية في 3 من مارس 2020 وهو المعروف بالثلاثاء الكبير أو العظيم، وهي المحطة التي وصل لها قطار الانتخابات الأمريكية اليوم.

ويتم تخصيص حوالي 40% من إجمالي المندوبين في يوم واحد مع تصويت 18 ولاية ومنطقة وتعتبر النتائج من 3 مارس تقرر من سيحصل على الترشيح، ولكنه لا يزال هناك ثلاثة أشهر أخرى من الأصوات إذا لم يكن القرار واضحًا بعد الثلاثاء الكبير.



- المؤتمر الوطني الديمقراطي والجمهوري

سيعقد المؤتمر الوطني الديمقراطي، في الفترة بين 13 إلى 16من شهر يوليو؛ ليظهر نتائج الانتخابات التمهيدية، حيث سيدفع الحزب مرشحيه لمنصب الرئيس ونائب الرئيس.

أما عن المؤتمر الوطني الجمهوري، الذي يحدث بين 24 و27 من أغسطس، هو الذي يعلن فيه الحزب عن مرشحه بشكل رسمي؛ حيث إنه لايعتبر الرئيس ترامب هو المرشح الجمهوري الرسمي حتى يتم الإعلان عنه في المؤتمر.

- الحملات الانتخابية

تبدأ بعد ذلك الحملات الانتخابية للحزبين بين أغسطس حتى نوفمبر قبل بدأ عملية الاقتراع.

ويتخلل تلك الحملات عدد من المناظرات بين المرشحين التي تبث تلفزيونيا حيث تعد من أهم الأحداث خلال مراحل الانتخابات والتي يقوم فيها كلا المرشحين بتقديم برنامجهما الانتخابي.

ويتواجه المرشحان الجمهوري والديمقراطي للرئاسة الأمريكية في ثلاث مناظرات بولايات إنديانا وميشيجن وتينيسي، وفق ما أعلنت اللجنة المكلفة تنظيم المناظرات في 11 من أكتوبر 2019.

وتعقد المناظرة الرئاسية الأولى في 29 سبتمبر 2020 في نوتردام في ولاية إنديانا بشمال الولايات المتحدة.

ومن المقرر عقد المناظرة الثانية في 15 أكتوبر 2020 في ولاية ميشيجن.

وتجري المناظرة الأخيرة بين المرشحين في 22 أكتوبر 2020 في جامعة بلمونت بولاية تينيسي.

وفي 3 من نوفمبر 2020 تبدأ عملية الانتخابات الرئاسية.

وفي 20 يناير 2021 يتم تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.