مسؤولة أمريكية: الولايات المتحدة على شفا تفشي أكبر لفيروس كورونا

قالت مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي في هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، نانسي ميسونييه، إن الولايات المتحدة على شفا تفشي أكبر لفيروس كورونا المستجد ربما يعكس الانتشار غير المحدود في بعض الدول الأخرى.

وأوضحت ميسونييه، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن ما تشهده الولايات المتحدة الآن ربما يكون بداية ما يحدث في بعض دول العالم، مضيفة أن واشنطن من الممكن أن تلجأ إلى "إجراءات معينة لمواجهة المرض".

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أن المجتمعات المحلية في الولايات المتحدة ربما تبدأ في "توظيف أدوات تشجع على البعد الاجتماعي"، وهو مصطلح يطلق على عدد من الإجراءات التي تتخذ لمكافحة العدوى غير الدوائية لوقف انتشار مرض شديد العدوى.

وأكدت ميسونييه أن الهدف من مثل هذه الإجراءات هو التخفيف من التواصل البشري وجهاً لوجه لمنع انتشار المرض.