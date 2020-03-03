برلماني عراقي: على الرئيس أن يكثف حواراته لتسمية رئيس جديد للحكومة

قال النائب عن تحالف الفتح بالبرلمان العراقي حنين القدو اليوم الثلاثاء إنه "ينبغي على رئيس الجمهورية أن يكثف الحوار مع القوى السياسية والحصول منها على ضمانات بعدم عرقلة حكومة الرئيس المكلف وتكرار ما حصل مع محمد توفيق علاوي".

وأوضح القدو - في تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "مهمة اختيار رئيس جديد للحكومة مهمة معقدة وليست سهلة وهنالك تشابك وتحديات كبيرة بحاجة إلى مواجهتها"، مشددا على ضرورة إيجاد خارطة طريق يتم المضي من خلالها قدما لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

وأضاف أن "تكليف أي شخصية دون العودة للقوى السياسية قد يؤدي إلى الطعن فيها وإفشالها".

وكان المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد توفيق علاوي قد قدم - في كلمة متلفزة الأحد الماضي - اعتذاره عن الاستمرار في تشكيل وزارته، متحدثا عن "ضغوط سياسية" مورست معه، في اختيار الوزراء في حين دعا رئيس الجمهورية الكتل السياسية إلى البدء بمشاورات لتكليف شخصية جديدة خلال مدة 15 يوما.