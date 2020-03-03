تايوان تضع موازنة خاصة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

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قدم رئيس وزراء تايوان سو تسينج تشانج، إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة خاصة بقيمة 60 مليار دولار تايواني (مليارا دولار أمريكي)؛ لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

وفي حال تمرير الموازنة، سيتم تخصيص 40.4 مليار دولار تايواني لبرامج تستهدف مساعدة قطاعات التصنيع والسياحة والنقل والتجارة والمشروعات الأخرى المتضررة من أزمة كورونا. وسيتم توجيه باقي المبلغ وقدره 19.6 مليار دولار تايواني لمنع انتشار الفيروس.

وتتضمن إجراءات مقاومة الفيروس توفير الإمدادات الطبية لذلك وإجراء الأبحاث للتوصل إلى مصل واق منه، وعلاج للمرضى وإقامة منشآت للحجر الصحي وتعويض الأشخاص الذين سيتم حجزهم في الحجر الصحي.

وقال رئيس الوزراء سو، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لزيادة إنتاج الكمامات، حيث سيصل الإنتاج المحلي إلى 8.2 مليون كمامة يوميا خلال الأسبوع الحالي، على أن يصل الرقم إلى 13 مليون كمامة يوميا في أبريل المقبل.

وحث سو أعضاء البرلمان على تمرير الموازنة الخاصة بأسرع ما يمكن حتى تستطيع الحكومة رصد الموارد الكافية للسيطرة على الوباء وتقديم المساعدات الاقتصادية وتخفيف المعاناة عن المتضررين من الأزمة.

وكان الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم قد توصل إلى اتفاق مع 3 أحزاب معارضة على تمرير قانون الموازنة الخاصة بحلول 13 مارس الحالي.