بوتيجيج يؤيد بايدن في نيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

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(د ب أ)

أعلن بيت بوتيجيج، المنسحب من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الأمريكي، عن تأييد منافسه السابق جو بايدن لنيل ترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال بوتيجيج: "يسرني أن أؤيد وأدعم جو بايدن"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن بايدن "عمل على بعض أهم القضايا التي تؤثر على جيلي والجيل القادم وهي تغير المناخ والعنف الناتج عن السلاح".

وانسحب بوتيجيج مساء الأحد من التنافس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ويأتي انسحاب بوتيجيج/38 عاما/ العمدة السابق لمدينة ساوث بيند بولاية انديانا، عقب مشاركة مخيبة للآمال في الانتخابات الأولية في ساوث كارولينا.