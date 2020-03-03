 تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جبل طارق - بوابة الشروق
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تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جبل طارق

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 4:15 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 4:15 م

أعلنت السلطات الصحية في جبل طارق تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الشخص المصاب عاد مؤخرا من شمال إيطاليا عبر مطار "مالقة " في إسبانيا.

ومنطقة جبل طارق - التابعة لبريطانيا - عبارة عن شبه جزيرة مربعة طولها أربعة كيلومترات، وكانت مصدر توتر بين إسبانيا وبريطانيا لعدة قرون، ويقدر عدد سكانها بحوالي 30 ألف نسمة فقط، ولكنها تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة لوقوعها على المدخل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وبين قارتي أوروبا وأفريقيا.

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