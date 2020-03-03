بركات يعلن: كهربا خارج معسكر المنتخب في مارس

أعلن محمد بركات، مدير المنتخب الوطني الأول، استبعاد محمود عبدالمنعم "كهربا"، جناح النادي الأهلي من المعسكر المقبل للفراعنة والمقرر له شهر مارس الجاري.

وأكد بركات، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت 2": "كهربا لاعب كبير، ويجب أن يعلم أنه لاعب كبير، لقد انضم لنا في المعسكر الاخير والجهاز الفني وضع ثقته به".

وتابع: "كهربا لن يتواجد في المعسكر المقبل، الإيقاف سبب بالإضافة إلى أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب لا يحب اللاعبين الذين يُثاروا بسهولة خلال المباريات".

وأضاف: "كانت فرصة رائعة له الانضمام للمعسكر الماضي، لتعويض ما فاته، وقدم لنا أقصى ما لديه، والجهاز الفني تعرض لهجوم بسبب استدعائه، ولكن الأهم الاستمرارية والتركيز داخل الملعب فقط".

وأشار: "كهربا لم يتخيل اختياره في المعسكر الماضي، على الرغم انه لم يكن جاهز بدنيًا 100%، لابد أن يغير كهربا من نفسه".