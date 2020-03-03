تركيا: حادث وفاة رئيس منظمة الخوذ البيضاء ليس مدبرا

أنهى المحققون الأتراك اليوم الثلاثاء التحقيق في مقتل مؤسس منظمة الخوذ البيضاء السورية، وخلصوا إلى أن الحادث الذي أودى لمقتله غير مدبر.

وكان مواطنون في طريقهم لمسجد قد عثروا على جثة جيمس لو ميسورييه بالقرب من منزله في نوفمبر الماضي. وقال المحققون إنه سقط من على ارتفاع كبير .

ونقلت وكالة الاناضول التركية للأنباء عن مكتب الادعاء العام في اسطنبول القول اليوم إنه عقب تقييم كاميرات المراقبة والهواتف المحمولة وشهادات شهود العيان، لم يظهر أي دليل على وجود تدخل خارجي.

وجرى استجواب زوجة لو ميسورييه بعد الحادث، ولم يسمح لها بالخروج من البلاد. ووفقا للأناضول، توقفت التحقيقات مع زوجة لوميسورييه.

ويذكر أنه تم تأسيس منظمة الخوذ البيضاء، التي تضم 3000 عضو، و تعرف باسم الدفاع المدني السوري، عام 2014.