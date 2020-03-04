مؤشرات بتقدم ساندرز في انتخابات الحزب الديمقراطي بكاليفورنيا وتكساس

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نقلت "سي إن إن" عن استطلاع لأصوات أعضاء الديمقراطي الأمريكي أنباء عن تقدم المرشح بيرني ساندرز على منافسيه للترشح للرئاسة عن الحزب، في ولايتي تكساس وكاليفورنيا.

وأظهر الاستطلاع حصول ساندرز على 29% من أصوات تكساس، مقابل 20% لجو بايدن و18% لمايكل بلومبرج.

وفي كاليفورنيا يشير الاستطلاع لحصول ساندرز على 35% من الأصوات في تقدم كبير ومشهود، مقابل 14% لإليزابيث وارن و13% لبايدن، و12% لبلومبرج.

وحتى الآن جرت الانتخابات التمهيدية في 4 ولايات (آيوا، نيوهامشير، نيفادا، كارولينا الجنوبية) بإجمالي أصوات 155 توزعت بين المرشحين كالتالي: بيرنى ساندرز (60 مندوبا)، جو بايدن (54 مندوبا) بيت بوتيدجيدج (26) وإليزابيث وارن (8) وإيمي كلوبوشار (7).

وأعلن كل من بوتيدجيدج والسيناتور كلوبوشار الانسحاب من السباق ودعم بايدن في إطار مساع مكثفة لحشد التأييد لإيصال مرشح معتدل وقطع الطريق على المرشح اليساري ساندرز.