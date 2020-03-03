وزير كويتي: نؤيد جهود الرامية لإعادة الاستقرار لأسواق النفط

أكد وزير النفط الكويتي، وزير الكهرباء والماء بالوكالة، الدكتور خالد الفاضل، تأييد بلاده للجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن الفاضل، قبل مغادرته للعاصمة النمساوية فيينا ليرأس وفد بلاده في المؤتمر الوزاري الاستثنائي الـ178 لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والاجتماع الوزاري الثامن لتحالف (أوبك +) ، القول إنه ستعقد اجتماعات "ماراثونية" في مقر "أوبك" على مدى ثلاثة أيام متتالية، ابتداء من غد الأربعاء بين دول "أوبك+" بهدف الاتفاق على أفضل السبل لإعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط.

وذكر الوزير أن أسواق النفط العالمية تأثرت بشكل ملحوظ الشهر الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد - 19) عالميا ما تسببب في انخفاض الطلب على النفط بشكل ملحوظ وهو ما أثر سلبا على أسعار النفط.

وأوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستعقد اجتماعها الـ 18 غدا الثلاثاء حيث سيتم الاطلاع على بيانات الالتزام للدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج.

وأفاد بأن اللجنة سترفع توصياتها إلى اجتماع "أوبك" يوم الأربعاء ثم اجتماع "أوبك +"يوم الجمعة المقبل لوضع خارطة الطريق بالنسبة لتخفيضات الإنتاج وكيفية تمديد العمل بها للفترة القادمة.

وأكد الفاضل أهمية التخلص من الفائض المتوقع في المخزون النفطي العالمي، خاصة خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسواق العالمية بسبب تأثير فيروس كورونا.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بخصوص النتائج الإيجابية المتوقعة للاجتماعات وحول استمرار التعاون بين دول تحالف "أوبك +".

والكويت من الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج (JMMC) والتي تأسست في عام 2017 وترأست البلاد اللجنة خلال عامها التأسيسي.

وكان تحالف "أوبك +"، الذي يضم 24 دولة منتجة من داخل "أوبك" وآخرين مستقلين بقيادة روسيا، اتفقوا في السادس من كانون أول/ديسمبر الماضي على زيادة حجم خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا ليصبح بذلك الخفض الإجمالي المقرر بـ 7ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية عام 2020 وحتى نهاية آذار/مارس الجاري.