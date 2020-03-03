أندونيسيا تغلق مطارا مؤقتا بعد ثوران بركان جبل ميرابي



أغلقت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل الأندونيسية مؤقتا مطار عدي سومارمو الدولي في سولو بجاوا، بعد ثوران بركان جبل ميرابي صباح اليوم الثلاثاء وانبعاث الرماد منه لارتفاع أكثر من ستة آلاف متر في الهواء.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن المدير العام للطيران المدني نوفي ريانتو قوله "إن المديرية العامة للطيران المدني ستراقب باستمرار التطورات المتعلقة بأنشطة جبل ميرابي لضمان سلامة الطيران، كما قدمت إرشادات للطيارين الذين يمرون عبر منطقة الثوران.

وأضاف ريانتو "سنواصل مراقبة التطورات، مطار سولو هو الوحيد الذي سوف يتأثر، ولذلك قمنا بتحويل الرحلات الجوية إلى المناطق التي لم تتأثر بالثوران".

وتقع أندونيسيا على حزام النار حول المحيط الهادي، وهي منطقة حول أطراف المحيط الهادي، سريعة التأثر بالزلازل والثورات البركانية... وتضم أندونيسيا 130 بركانا نشطا.