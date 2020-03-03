 سوريا تعلن استهداف القوات التركية لإحدى طائراتها في إدلب - بوابة الشروق
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سوريا تعلن استهداف القوات التركية لإحدى طائراتها في إدلب

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 12:53 م | آخر تحديث : الثلاثاء 3 مارس 2020 - 12:53 م

أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح الثلاثاء، استهداف قوات النظام التركية لإحدى الطائرات الحربية السورية، خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب.

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