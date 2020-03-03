سوريا تعلن استهداف القوات التركية لإحدى طائراتها في إدلب

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أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا»، صباح الثلاثاء، استهداف قوات النظام التركية لإحدى الطائرات الحربية السورية، خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب.