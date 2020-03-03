قالت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، إن الوزارة تهتم بتقديم تعليم متميز ومتنوع للطلاب، في جميع فروع الجامعات بمصر، لزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وأضافت في تصريحات لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «extra news»، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة «ادرس في مصر» تروج للتعليم العالي في مصر وجذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.

وتابعت أن المبادرة تسهم في الترويج لمصر في التصنيف العالمي للجامعات، مشيرة إلى وجود تخصصات دراسية متنوعة ومتميزة، وتجربة تعليمية وحياتية يحصل عليها الطالب من خلال الدراسة في مصر.

وذكرت أن المبادرة تستهدف الطلاب في الدول العربية والإفريقية وبعض الدول الآسيوية في تخصصات الطب، وبعض الدول الأجنبية في تخصصات الآثار واللغة العربية.

وأكدت أن عدد الطلاب الوافدين حتى الآن حوالي 87 ألف طالب في الأزهر والجامعات الحكومية.

واحتفلت اليوم الثلاثاء وزارة التعليم العالي، بمرور خمس سنوات على إطلاق مبادرة «ادرس في مصر».