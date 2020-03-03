ميركل تبحث في اتصال هاتفي مع بوتين التوترات في إدلب

أفادت تصريحات صادرة عن الكرملين اليوم الثلاثاء بأن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بحثت التوترات في محافظة إدلب السورية في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن الكرملين أن الزعيمين أعربا عن أملهما في أن يسفر اللقاء بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو بعد غد الخميس، عن نتائج تؤدي إلى حل للصراع.

وكانت روسيا وتركيا أجرتا مفاوضات مؤخرا على مستوى وزراء الخارجية والدفاع للبحث عن مخرج للأزمة.

وكانت تركيا بدأت في هجمات انتقامية ضد القوات السورية بعد أن قُتِل عشرات الجنود الأتراك في قصف من جانب القوات السورية الحكومية في إدلب شمال غربي سورية الاسبوع الماضي.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن بلاده ستواصل حربها على "الإرهاب" في سورية إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وخلال زيارته للعاصمة الفنلندية هلسنكي، أعرب لافروف عن أمل موسكو في تحسن الوضع في إدلب بعد زيارة الرئيس التركي لنظيره الروسي، وقال لافروف إن روسيا تتفهم قلق الاتحاد الأوروبي حيال وضع اللاجئين في إدلب لكنها ستواصل حربها هناك.

وحسب تصريحات الكرملين، فقد تطرقت محادثات ميركل وبوتين إلى الوضع في ليبيا أيضا، وذكر الكرملين أن الجانبين أكدا بعد مؤتمر برلين الذي حضره بوتين، على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين طرفي الصراع الليبي.