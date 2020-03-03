رئيس جامعة بني سويف: هدفنا أن تصبح المحافظة العاصمة الصناعية الخضراء

أكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حرص الجامعة أن تصبح محافظة بني سويف العاصمة الصناعية الخضراء، لاسيما وأن المحافظة لديها 7 مناطق صناعية كبرى، تنفيذا لخطة مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي من أبرز أهدافها القضاء على التلوث البيئي ومحاربة مخاطرة على الإنسان والحيوان والنبات، مشيرًا إلى أن تصنيف الجامعة في المجال البيئي اصبح في نطاق أفضل 200 من بين 25000 جامعة على مستوى العالم، وذلك من خلال نشر عدد من الأبحاث العلمية المهمة حول التخلص من المخلفات ومعالجة تلوث المياه.

جاء ذلك، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع حول مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية، بحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الاعلى للجامعات، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي، والدكتورة كوثر الحفني، مستشار وزير البيئة، والدكتور محمود فتح الله، نائبا عن الأمين العام بجامعة الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية والجامعية وسط حضور لافت من الطلاب .

وأوضح رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات العلمية في ما توصل إليه البحث العلمي في العلوم البيئية والتغيرات المناخية، وتبادل المعلومات عن المشاكل البيئية الخطرة في الدول النامية، نظرًا لتوسع المجال الصناعي في المحافظة يمكننا أن نعتبر بني سويف هي العاصمة الصناعية، ومن هنا جاء اهتمامنا بتدشين أول مبادرة بعنوان "محافظة صديقة للبيئة" بالتعاون مع المحافظة.

وأضاف الدكتور منصور حسن أن هناك مشاركة واسعة من عدة جامعات دولية وإقليمية وتغطي محاور المؤتمر أكثر من 35 بحثا وورقة علمية، وتدور محاور المؤتمر حول التلوث البيئي وإدارة المخاطر البيئية والتقنيات الحديثة للرصد البيئي وحماية الموارد المائية وإدارة مياه الصرف وجودة المياه وأثر التلوث البيئي على الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وإدارة النفايات والكيمياء الخضراء و التغيرات المناخية والمخاطر البيئية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، أن هناك دعم وتنسيق كامل بين المحافظة والجامعة، كما دعا إلى تأسيس لجنة مشتركة بين المحافظة والجامعة ووزارة البيئة للإعلان عن محافظة خضراء خلال مؤتمر الجامعة القادم 2021، مشيدا بدور جامعة بني سويف، والتي تعد من أهم واشمل الجامعات، والتي تتميز بوجود مراكز متخصصة تخدم البيئة مثل كلية علوم الأرض، مؤكدا أن هناك خطة طموحة للقضاء على المخلفات الصناعية.

وسيعقد على هامش المؤتمر جلسة المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون البيئة.

وأشاد الدكتور محمد لطيف، بجامعة بني سويف، باعتبارها من افضل الجامعات المتميزة في مجال البيئة، ونوَّه أنه سيتم اليوم في الاجتماع الإعلان عن معايير مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، فيما استعرض كلا الدكتور محمود فتح الله، والدكتورة كوثر الحفني، خطط الجامعة العربية ووزارة البيئة في مجال التلوث البيئي.

جدير بالذكر تشمل فعاليات المؤتمر جلسات علمية حول مبادرات متنوعة منها اتحضر للأخضر، وكيسنا ورق وعبوتنا زجاج، مع زيارات ميدانية لمصنع انجل ايت بالمنطقة الصناعية.