الاستخبارات العسكرية في ألمانيا تصنف 14 شخصا بالجيش «متطرفين»

صنفت الاستخبارات العسكرية في ألمانيا 14 جنديا وموظفا بالجيش كأشخاص متطرفين خلال العام الماضي، وبينهم ثمانية من اليمينيين المتطرفين.

جاء ذلك في التقرير السنوي الأول للاستخبارات العسكرية الذي تم تسليمه للبرلمان الألماني "بوندستاج" وحصلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" على نسخة منه اليوم الثلاثاء.

وهناك أربعة من الإسلاميين ضمن هذا التصنيف، الذي تم تمييزه باللون الأحمر، فضلا عن اثنين ينتميان لما يسمى بحركة "مواطني الرايخ الألماني" الذين لا يعترفون بألمانيا الحديثة كدولة شرعية ويصرون على أن "الرايخ الألمانى" ما زال قائما.

وفي تصنيف آخر للاستخبارات العسكرية، تم تمييزه باللون البرتقالي، تم إدراج 38 شخصا تم التحقق من عدم ولائهم للدستور.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد حالات الاشتباه في الانتماء إلى تيارات يمينية داخل الجيش الألماني.

وتمت الإشارة في التقرير إلى استخدام أساليب عمل جديدة من قبل الاستخبارات العسكرية، وكذلك إلى استخدام آلية استشعار قوية في البحث عن متطرفين.