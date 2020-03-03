المجر تفوز بدعوى قضائية بشأن الضرائب على شركات الاتصالات وقطاع التجزئة

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن الضرائب المجرية الخاصة المفروضة على شركات الاتصالات وقطاع التجزئة، التي أضرت بشركات أجنبية على وجه التحديد، لا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة ضد بوادبست، عقب أن اشتكت شركة جوجل من تغريمها مبلغا كبيرا لإخفاقها في الافصاح عن الضرائب المفروضة على الاعلانات

وتختلف بودابست وبروكسل بشأن عدة قضايا، معظمها تتعلق بمخاوف أوروبية بشأن حكم القانون.

وكانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قد فرضت عام 2010 ضرائب خاصة على شركات الاتصالات والطاقة والتجزئة، التي تمتلك معظمها كيانات أجنبية.

ورأى المنتقدون أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجه حمائي. وأدى هذا الإجراء لاندلاع خلاف بين بودابست وبروكسل.

وقد أقامت أحدث دعوى كل من شركة فودافون للاتصالات في هولندا ومتجر تيسكو البريطاني.

ورفضت المحكمة شكواهما، وخلصت إلى أن الضرائب، التي تتصاعد مع ارتفاع حجم الأعمال، لا تمثل تمييزا غير قانوني، بما أنها تمس أي شركة لها تواجد كبير في السوق بصورة متساوية.

وقالت المحكمة إن حقيقة أن أكبر الشركات في المجر مملوكة لكيانات أمريكية أمر " محض الصدفة".

وفي قضية جوجل، المتعلقة بالضرائب التي فرضتها المجر على عائداتها من الاعلانات، خلصت المحكمة إلى أنه يمكن لبودابست أن تطلب من الشركات الأجنبية تقديم إعلان بشأن الضرائب.

مع ذلك، قالت إن الغرامات التي فرضتها المجر على الشركة لإخفاقها في الإعلان عن الضرائب يمثل انتهاكا لقانون الاتحاد الأوروبي، بما أنها أعلى من الغرامات المفروضة على الشركات الاعلامية المحلية.

وكان قد تم تغريم جوجل نحو 1ر3 مليون يورو ( 45ر3 مليون دولار).