جراح إنجليزي يقود فريق طبي لإجراء جراحات المريء بمستشفى طنطا الجامعي

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علاء شبل

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، استقبال المستشفى التعليمي الجامعي بطنطا، الخبير الإنجليزي البروفيسور جيمس جوساج استشاري ورئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي العلوي بمستشفى سان توماس بلندن، لإجراء عدد من الجراحات النادرة للمرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد نوفل رئيس قسم الجراحة العامة بطب طنطا ، أنه تم عمل بث حى لعملية اصلاح فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المرىء بمنظار البطن الجراحي أثناء اجراء الجراحة بوحدة الجهاز الهضمي بالمستشفى التعليمي ، بهدف تبادل الخبرات ، وذلك بحضور أساتذة الوحدة بقسم الجراحة العامة.

ونجح الخبير الإنجليزي بمشاركة فريق طبي بالمستشفى التعليمي العالمي في إجراء عملية جراحية بالمجان لارتجاع بالمريء وفتق بالحجاب الحاجز بالمنظار لشابة في الثلاثين من عمرها.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد سعدالدين أبو العينين مدرس جراحة الجهاز الهضمي جامعه طنطا، والدكتور طارق صحصاح مدرس مساعد جراحه الجهاز الهضمي، والدكتورة ليلي الأحول مدرس التخدير، ورانده خليل، تحت رعاية الدكتور أحمد نوفل رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور حمدي عبد الهادي رئيس وحدة الجهاز الهضمي، والدكتور أحمد سويلم مدير العمليات بالمستشفى التعليمي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن ذلك يأتي في إطار سعي كلية الطب بجامعة طنطا للاستفادة من الخبرات الأجنبية والمدارس المتقدمة في التخصصات الطبية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية وفق معايير الجودة العالمية المتعارف عليها بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضي الدلتا.

وأضاف عميد طب طنطا، بإلقاء الخبير الإنجليزي محاضرتين عن الجديد فى جراحات ارتجاع المريء، وذلك علي هامش ورشة عمل جراحة الجهاز الهضمى التي أقيمت بقسم الجراحة العامة تحت عنوان "الجديد فى جراحات ارتجاع المريء"، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد نوفل رئيس قسم الجراحة العامة بطب طنطا، أنه تم عمل بث حي لعملية إصلاح فتق الحجاب الحاجز وارتجاع المريء بمنظار البطن الجراحي أثناء إجراء الجراحة بوحدة الجهاز الهضمي بالمستشفى التعليمي، بهدف تبادل الخبرات، وذلك بحضور أساتذة الوحدة بقسم الجراحة العامة.