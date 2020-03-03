القوات السورية تحقق تقدما في إدلب وتسيطر على طريق دمشق حلب الدولي

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حققت قوات الجيش السوري مزيدا من التقدم، اليوم الثلاثاء، في وجه القوات التركية والفصائل الموالية لها في إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، بأن قوات الجيش استعادت بدعم جوي روسي السيطرة على طريق دمشق حلب الدولي بشكل كامل، عقب استعادتها مدينة سراقب.

وأوضح أن القوات السورية تمكنت من استعادة السيطرة على طريق دمشق - حلب الدولي بشكل كامل، وتأمين حزام أمان للطريق وذلك عقب استعادتها لمدينة سراقب وقرى جوباس وكفربطيخ والترنبة وداديخ وشابور، إثر اشتباكات عنيفة مع الفصائل المدعومة بالمدفعية والطائرات المسيرة التركية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أن القوات السورية تحاول الآن استعادة السيطرة على قرية آفس بريف سراقب وسط تقدمها في المنطقة بإسناد ناري مكثف.