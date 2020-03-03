الخارجية السعودية: السفر إلى إيران خطر صحي ومخالفة يعاقب عليها القانون

حذرت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء، من السفر إلى إيران، مؤكدة أنه "خطر صحي" ويعاقب عليه القانون.

ونشر مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد فيه أن إيران من الدول التي يتفشى فيها فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومشيرًا إلى أن السفر إلى الجمهورية الإسلامية "يعد خطرًا صحيًا، ومخالفة يعاقب عليها القانون،" دون الكشف عن نوعية العقوبة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية مساء أمس الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة، وهي لمواطن عاد من إيران عبر البحرين، ولم يعلن أنه كان في إيران لدى دخوله للسعودية من خلال منفذ بري.