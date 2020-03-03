نقيب الفلاحين يطالب بتغليظ عقوبة غش الأعلاف

قال نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، إن ظاهرة غش الاعلاف تدمر الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مطالبا مجلس النواب بتغليظ عقوبة "غش الأعلاف".

وأضاف عبدالرحمن، أن تلك الظاهرة انتشرت بصور كثيرة مع ضعف الرقابة على مكونات الاعلاف، وقد تضاف مواد غذائية رخيصة على مكونات الاعلاف وذلك طمعا من التجار في زيادة الارباح كإضافة "سرس" الارز او "نشارة" الخشب لكسبة القطن.

وتابع: "يضاف أيضا مواد غير نافعة تتضمن "التراب" إلى التبن لزيادة الوزن ورفع المكاسب، وقد يضاف مواد خطرة تسبب الامراض للمستهلك كإضافة (اليوريا) لرفع نسبة البروتين أو (زيت رجيع) أو حتى إضافة مضادات حيوية وهرمونات أو مواد مصنعة أخرى".

وأوضح أن المربين يعتمدون على الاعلاف لعدم وجود مراعي طبيعية وقد يلجأ المربي إلى شراء أعلاف في مضمونه، لاعتقادة أنها ستزيد إنتاج اللبن أو زيادة نسبة التحويل إلى "لحم".

وطالب بتشديد إجراءات الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف لضمان الحصول على أعلاف ذات الجودة العالية وفقا للمعايير، والتي تحقق أفضل منتج بروتيني أمن ويحقق للمربي الهدف الأساسي من استخدامه العلف وللمحافظة على الصحة العامة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية المحلية.

وأوضح أنه على المزارعين مساعدة الجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة والتعامل مع المصانع المرخصة فقط، بجانب عدم الشراء من مصنعي الاعلاف "تحت بير السلم" والإبلاغ الفوري عن الاشخاص الذين يتعاملون بصناعة الاعلاف دون ترخيص.

ولفت إلى أن مراقبة الحيوان بعد تناوله العلف ومدى استجابته سواء ونشاطه، بجانب أنه يمكن لصاحب المزرعة في حالة إصابتة بالقلق نحو مكونات العلف؛ عليه وأن يتم تحليله ومعرفة نسبة البروتين به ونسبة الألياف والرطوبة والكربوهيدارت وغير ذلك من المكونات.