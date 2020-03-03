ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 3 حالات

أعلنت فرنسا ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 3 حالات، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة.



وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء أن الحالة لسيدة تبلغ من العمر 89 عاما توفيت جراء الإصابة بالفيروس في أحد المستشفيات بمدينة "كومبيين" التي تبعد نحو 80 كيلومترا شمال شرق العاصمة "باريس".



يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.