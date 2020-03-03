اليابان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 980 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 980 حالة، بينهم 706 حالات على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي في ميناء "يوكوهاما".

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بلغت 12 حالة بينهم ست حالات على متن السفينة "دايموند برنسيس".. وقالت الوزارة إن 57 شخصًا حالتهم خطيرة من بينهم 34 شخصًا على متن السفينة.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.