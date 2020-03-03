رئيس وزراء اليابان يأمل في الاستفادة الكاملة من صندوق الاحتياطي النقدي لمكافحة كورونا

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الثلاثاء، عن أمله في تحقيق الاستفادة الكاملة من صندوق الاحتياطي النقدي لعام 2019 والذي يقدر بقيمة 270 مليار ين (أي ما يعادل 5ر2 مليار دولار) للحصول على حزمة طواريء جديدة تهدف إلى التصدي لتفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن حكومة طوكيو تخطط لصياغة الحزمة المالية بحلول 10 مارس الجاري للمساعدة في تخفيف التأثير على الآباء بسبب قرار آبي الأسبوع الماضي بإغلاق جميع المدارس في البلاد وتعزيز الخدمات الطبية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تناضل للبقاء، ولكن آبي لم يعلن بعد عن المبلغ المحدد.

وقال آبي - في جلسة برلمانية - "سنقرر ما إذا كنا سنستخدم كل الأموال النقدية في الصندوق عندما ننتهي من تفاصيل الحزمة المالية في العاشر من مارس، نود الاستفادة الكاملة منها قدر الإمكان".

وفي مواجهة انتقادات لاستجابة حكومة آبي البطيء على تفشي المرض، تقدم آبي بطلب مفاجئ الخميس الماضي بإغلاق جميع المدارس في اليابان اعتبارا من هذا الأسبوع وحتى عطلة الربيع التي تنتهي عادةً في أوائل أبريل.

وأوضح آبي أن الإغلاق ضروري لمنع انتقال العدوى بين المجموعات، على الرغم من صدمة العديد من أولياء الأمور والطلاب والمدرسين ومسؤولي الحكومة المحلية من هذا القرار.

وكشفت الحكومة اليابانية عن حزمة الطواريء الأولى التي بلغ مجموعها 3ر15 مليار ين في منتصف فبراير، وخصصت معظم الأموال لتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة، بدءا من تطوير مجموعات الاختبارات السريعة واللقاح الذي سيمكن المزيد من المستشفيات من مكافحة الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي.