اللجنة الأولمبية الدولية تعرب عن التزامها لانجاح أولمبياد طوكيو

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أعرب المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية عن "التزامه الكامل لإنجاح دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو التي تقام خلال الفترة من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبلين"، وذلك وفقا لبيان صادر عقب تفشي انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان :"تم بالفعل تشكيل فريق عمل في منتصف فبراير الماضي يضم اللجنة الأولمبية الدولي واللجنة المنظمة للأولمبياد ومدينة طوكيو وحكومة اليابان ومنظمة الصحة العالمية".

وتابع :" يقدر المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية ويدعم كافة الاجراءات التي تم اتخاذها، والتي تشكل جزءا مهما من خطط طوكيو لاستضافة بطولة آمنة".

وستواصل اللجنة الأولمبية الدولية اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية وتحث كل الرياضيين أن يواصلوا استعداداتهم للأولمبياد.