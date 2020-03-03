طرحت شركة سينرجي، البرومو الدعائي الأول لمسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، وتضمن البرومو مشاهد تفجيرات ومطاردات لعمليات إرهابية.

ويتناول العمل حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ويظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة الشهيد.

المسلسل بطولة أمير كرارة فى دور "منسى" وأحمد العوضى بشخصية "الارهابى عشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد واسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله واياد نصار، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن كرارة انتهي من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وانشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى، ومن المقرر استكمال التصوير فى لبنان خلال الفترة المقبلة.