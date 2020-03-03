تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرة «بني سويف 2021 محافظة خضراء وصديقة للبيئة»

دعا الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، لتشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة والجامعة ووزارة البيئة للعمل على تنفيذ مبادرة بني سويف 2021 محافظة خضراء وصديقة للبيئة، خاصة وأن المحافظة تمتلك كل مسببات النجاح في هذه المبادرة، حيث لدينا الأجهزة التنفيذية المجهزة فنيا وعلميا، بجانب الكوادر البحثية والأكاديمية بالجامعة ذات المستوى العالي محليا ودوليا، فضلا عن الشباب الواعد والحريص على المشاركة في النهوض بمحافظته ووطنه مصر، وأيضا أعضاء مجلس نواب حريصون على أن تكون المحافظة في المقدمة، وإعلام مسئول بكافة أنواعه، ومجتمع مدني داعم نوعي لكل خطط التنمية، خاصة القطاع الخاص والكيانات الصناعية التي تحويها المناطق الصناعية بالمحافظة، مؤكدا سنعمل بروح الفريق الواحد، ومبديا ثقته الكبيرة في تحقيق الهدف المنشود وفقا لمحاور ومعطيات رؤية مصر 2030 التي أطلقتها وترعاها القيادة السياسية.

جاء ذلك، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المؤتمر البيئي الذي تنظمه جامعة بني سويف بعنوان"مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية"، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة ممثلي الاتحاد العربي للتنمية المستدامة وجامعة الدول العربية ووزارة البيئة واللجنة الوطنية للسُمًيات.

ويناقش المؤتمر"الذي يعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 مارس الجاري"العديد من المحاور الهامة في مجال الحفاظ على البيئة، منها: التلوث البيئي وإدارة المخاطر البيئية الطاقة المتجددة والكيمياء الخضراء وجودة المياه وإدارة الصرف، وأثر التلوث البيئي على سلامة الغذاء والمخاطر البيئية المترتبة على التغيرات المناخية.

وأكد المحافظ على دعمه لكل توصيات المؤتمر، خاصة في محور أن تكون الجامعة في مقدمة جامعات مصر بيئيا، مشيرا إلى تمتع الجامعة بقيادة واعية في مقدمتها الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وكوادر علمية كبيرة، مشيرا إلى أن التعاون في مجالات البيئة بين المحافظة والجامعة سيضاف إلى أجندة التعاون الجاري تنفيذها في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وغيرها.